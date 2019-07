93 meter hoge woontoren in Eindhoven geeft zicht op PSV-thuiswedstrijden

Dat is mogelijk als de toren van 93 meter in het plan van Interesting Vastgoed uit Eindhoven en Van Deursen Vastgoed uit Rosmalen gebouwd wordt. Dat project heeft weer een belangrijke horde genomen. Het bouwplan, nu in baksteenrood, heeft de goedkeuring gekregen van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstand) van de gemeente Eindhoven. Nu wordt op korte termijn de bestemmingsplanprocedure gestart, zodat er volgend jaar gebouwd kan gaan worden, aldus Toon de Koning van Interesting Vastgoed.



Voor de bouw van de toren wordt ongeveer een derde van het bestaande Eurobuilding afgebroken, aan de kant van het stadion. Daar verrijst de toren. De rest van het gebouw wordt gestript, verbreed en voorzien van een nieuwe gevel. Het kantoorpand heeft ook een link met voetbal: het heeft zijn naam te danken aan de Europese kampioenschappen voetbal in 2000. Maar het interactieve voetbalmuseum Euro 2000 was geen lang leven beschoren. Ziggo was de laatste die het kantoor huurde.