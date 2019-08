84 miljoen euro extra beschikbaar voor isoleren huis

Vanaf 2 september kun je de subsidie SEEH aanvragen. Met de regeling kunnen huiseigenaren subsidie krijgen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen in hun eigen woning. ,,Met goede isolatie heb je veel minder energie nodig. Dat scheelt in de energiekosten en het is een belangrijke stap richting een duurzaam gebouwde omgeving”, aldus minister Kajsa Ollongren in een persbericht.

De investeringen die onder de regeling vallen: - Spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren in de thermische schil - Dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in de thermische schil, of van de bestaande zolder- of vlieringvloer (als de zolder onverwarmd is) - Vloerisolatie en/of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer en/of de bestaande bodem in de thermische schil - Gevelisolatie: het isoleren van de bestaande binnen- en buitengevel met isolatiemateriaal - Hoogrendementsglas: het vervangen van glas in de thermische schil door HR++ glas of door triple-glas Er zitten wel enkele voorwaarden aan, zie meer bij RVO.

De rijksoverheid betaalt zo'n 20 procent van het totaalbedrag, met een maximum van 10.000 euro. Als je de volledige woning isoleert met warmteterugwinning en isolerende kozijnen en deuren, is tot 15.000 euro beschikbaar. Let wel: je moet zelf in het huis wonen, het is dus niet voor verhuurders bedoeld. Ook kom je niet meer in aanmerking als je al eerder van de subsidie gebruik hebt gemaakt.

Pot snel leeg

Het is namelijk niet de eerste keer dat een subsidie mogelijk is voor het isoleren van een woning. De maatregel zag voor het eerst licht in 2016 en toen is er gretig gebruik van gemaakt. Na zeven maanden was de pot (destijds 44 miljoen euro) leeg. Ook nu is de verwachting dat veel huishoudens gebruik gaan maken van de subsidie.