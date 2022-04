3000 euro winst per maand op sociale huurwoning: ‘Ontzettend oneerlijk’

binnenkijken Ruud en Ilsa hebben een gymzaal in hun oude stadspand én een luik naar hun kano in het water

De naam van haar overgrootvader staat op een gevelsteentje en nu woont Ilsa Meeldijk met haar partner Ruud de Lijzer en twee kinderen in het imposante pand aan de Grotekerksbuurt in Dordrecht. De loods van de voormalige wagenmakerij is in transformatie naar een droomwoonruimte, en dat is inclusief gymzaal.

9 april