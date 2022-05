3,6 miljoen euro voor een rijtjeshuis? Deze woning staat ineens voor 10 procent van de vraagprijs te koop

Waar de vraagprijs van de meeste koopwoningen tegenwoordig alleen maar omhoog gaat, ging de vraagprijs van een rijtjeshuis aan de Parkdreef in Zoetermeer van 3.650.000 euro ineens naar 365.000 euro. Een enorme prijsdaling waardoor het lijkt of kopers nu slechts 10 procent van de vraagprijs hoeven te betalen voor de ‘royale’ vierkamer-ééngezinswoning die sinds vandaag wordt aangeboden op Funda.



Royaal kan de woning uit 1978 op zich wel genoemd worden, maar met een woonoppervlakte van 135 m² is het huis zeker geen 3,6 miljoen waard. Ook de andere huizen in de straat zijn een fractie van die vraagprijs.