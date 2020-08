100 jaar oude woningen in Enschede gered van sloopkogel: ‘De wc was in de tuin’

In de keuken halen Frans Stroever (70) en zus Marianne (72) herinneringen op aan hun jeugd. „Waar we nu zitten, was vroeger buiten. Dit is er pas in 74 of 75 bijgebouwd”, zegt Frans. Hij is geboren op Wooldriksweg 82 en er nooit meer weggegaan. Zus Marianne, die deze middag bij hem op de koffie is, vertelt: „Ik ben hier uit huis getrouwd.”