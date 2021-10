1,1 miljoen kijkers zien bouwdeskundige Bob afdruipen: ‘Hier is niets te doen’

Het ging in het RTL 4-programma wederom om een jong stel, dat zich geen raad wist op de krappe woningmarkt. Voor Iris en Thom was het duidelijk: ze wilden dolgraag samenwonen, maar absoluut niet weg uit hun geliefde Tilburg.



Alex stelde al snel vast dat het om ‘een pittige zoekopdracht’ ging. Hij mocht voor de zoveelste keer op zoek naar een karakteristiek jaren 30-pandje, met drie of vier slaapkamers, een tuin, een bad én inloopdouche, in de door het stel aangewezen voorkeurswijken. Omdat de Brabantse gezelligheid hoog in het vaandel stond en de worstenbroodjes uit een grote oven moesten komen, was een grote keuken een extra wens.