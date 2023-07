WK vrouwenvoetbal: wat weet jij van de Oranje Leeuwinnen?

WK vrouwen­voet­bal 2023 | Bekijk hier alle uitslagen, het programma en de standen in de groepen

Vandaag is het WK vrouwenvoetbal begonnen in Nieuw-Zeeland en Australië. Het toernooi duurt exact een maand. De finale is op 20 augustus in Sydney. Lees in ons servicestuk alles over het WK en bekijk hieronder het speelschema, de uitslagen en de standen in de acht groepen. Voor specifieke informatie over de wedstrijden kun je elke wedstrijdregel aanklikken.