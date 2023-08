Wat weet jij van de Oranje Leeuwinnen op het WK voetbal 2023?

LIVE WK vrouwen­voet­bal | Feestje Lieke Martens gaat niet door: VAR voorkomt snelle Oran­je-goal na rust

De Oranje Leeuwinnen gaan komende nacht (aftrap 04.00 uur) op voor een plek in de kwartfinales van het WK. In het Allianz Stadium in Sydney (Australië) is Zuid-Afrika de opponent. De ploeg van Andries Jonker, nummer 9 van de wereld, zou op papier geen probleem mogen hebben met de nummer 54 van de wereld. Maar is dat ook zo? Volg het duel vanaf 03.00 uur in ons liveblog!