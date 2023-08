Van Oranjegekte is nog bepaald geen sprake: ‘Als het dan niks wordt, voelt het als weggegooid geld’

Interview Katja Snoeijs over denigreren­de teksten: ‘Prima als je niets met vrouwen­voet­bal hebt, je hoeft niet te kijken’

Ze is welbespraakt en héél kalm. Niet alleen buiten het veld, maar vooral ook voor het doel. Katja Snoeijs (26) is doelpuntenmaker van beroep en dat is precies wat Oranje nodig heeft tegen de Verenigde Staten na het wegvallen van Lineth Beerensteyn. Een gesprek met de Everton-spits over denigrerende teksten over vrouwenvoetbal, leren van Vivianne Miedema en het puzzelclubje met Lieke Martens.