Suse van Kleef: ‘Familie en vrienden staan op één, al maak ik keuzes die dat niet per se ondersteunen’

Van de Sanden: De media zijn in mijn kop gaan zitten dit WK

Het WK werd niet het toernooi van Champions League-winnaar Shanice van de Sanden. De rechtsbuiten vlamde in de uitzwaaiwedstrijd in Eindhoven tegen Australië, maar zag het vuurtje daarna alras doven. De IJsselsteinse baalde ervan, maar had enorme moeite met wat er over haar werd gezegd en geschreven.