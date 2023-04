Stefanie van der Gragt hangt na WK schoenen aan de wilgen: ‘Het is tijd voor nieuwe uitdagingen’

Van der Gragt maakte haar debuut voor Oranje op 8 maart 2013 in de wedstrijd Nederland – Zwitserland, die eindigde in een gelijkspel. Ze was een vaste waarde in het elftal dat in 2017 Europees Kampioen in eigen land werd en in 2019 tweede van de wereld tijdens het WK in Frankrijk. Bij de wedstrijd Nederland – Duitsland op 7 april van dit jaar speelde Van der Gragt haar honderdste interland. Ze kwam tot nu toe tot 12 doelpunten voor Oranje.