Spaanse voetbalster eist straf voor bondsvoorzitter na ongewenste kus op mond

met videoVoorzitter Luis Rubiales van de Spaanse voetbalbond moet gestraft worden voor zijn ongewenste kus en ander gedrag na de finale van het WK voetbal dat zijn selectie zondag won. Dat eist de betrokken speelster, Jennifer Hermoso, in een communiqué dat ze vanmiddag via de spelersvakbond heeft uitgebracht.

Na drie dagen stilte laat Hermoso, topscorer aller tijden van de Spaanse selectie, er geen twijfel over bestaan. Ze was niet gediend van de kus die Rubiales onverwacht op haar mond gaf terwijl hij haar hoofd vasthield; ze kon er niet aan ontkomen. In de kleedkamer zei ze al dat ze het absoluut niet leuk gevonden had.

Even later bracht de Spaanse bond een verklaring van haar uit waarin ze zei dat er weinig aan de hand was en er een goede band tussen beide bestond, maar volgens de website Relevo was die tekst verzonnen en had de speelster er niks mee te maken.

Bekijk het fragment hier:

Vanmiddag maakte Hermoso een einde aan alle twijfels die sindsdien waren gerezen, hoewel intussen heel Spanje, van voetballers tot de politiek, het gedrag van Rubiales streng veroordeelde. Ze schrijft dat de zaak in handen is van de vakbond en van haar management. De bond Futpro stelt in het communiqué: ,,We werken er hard aan dat handelingen die nooit eerder zijn vertoond niet onbestraft blijven en dat er maatregelen worden genomen die de speelsters beschermt tegen gedragingen die onacceptabel zijn.”

Lees ook

Rubiales wordt steeds meer in het nauw gedreven. Na de wereldwijde ophef over de kus heeft ook voorzitter van de vrouwenvoetbalvakbond Tamara Ramos onthullingen gedaan over wangedrag van de preses.

Hermoso zag zich ongewenst midden in een orkaan die de laatste dagen de euforie rond het eerste wereldkampioenschap van de Spaanse vrouwen heeft weggevaagd. Nu overduidelijk is dat zij zich door Rubiales ongewenst bejegend heeft gevoeld, lijken de dagen van de 45-jarige voorzitter geteld. Vermoedelijk moetdan ook de omstredne bondscoach Jorgde Vilda voor zijn baan vrezen.

Rubiales weigert zelf af te treden – dat zou hem bijvoorbeeld ook zijn dik betaalde bestuursfunctie bij de UEFA kosten – en heeft voor vrijdag een spoedvergadering van de bond belegd. Hij weet dat hij daar de steun heeft van vrijwel alle regionale voorzitters en wil die bijeenkomst gebruiken om zijn wankele positie te versterken.

Harde woorden van premier

De vraag is hoe nu die bondsleden zullen reageren. Gisteren werd Rubiales al hard veroordeeld door demissionair premier Pedro Sánchez, die zijn kus ‘onacceptabel’ vond en zijn slappe excuses lang niet toereikend. Andere ministers beschuldigden hem van seksueel geweld en eisten zijn ontslag.

Rubiales kan in theorie echter alleen door die bondsleden worden weggestuurd. Niettemin kan de Hoge Sportraad, afhankelijk van het ministerie van Sport en Cultuur, in actie komen. Die heeft al twee aanklachten tegen Rubiales ontvangen en kan die, na bestudering, doorsturen naar het Administratieve Sporttribunaal van Spanje. Dat kan de voorzitter voor twee tot vijftien jaar uit zijn functie zetten.

,,Het is belangrijk,” zegt het communiqué van de vakbond en Hermoso, ,,dat onze selectie wordt vertegenwoordigd door mensen die de waarden van gelijkheid en respect overal projecteren. Het is noodzakelijk voor die gelijkheid te blijven strijden, een strijd die onze speelsters met overtuiging hebben geleid, wat tot onze huidige positie in het voetbal heeft geleid.”

Spoedoverleg in Spanje De Spaanse voetbalbond heeft een spoedoverleg gepland voor vrijdag om 12.00 uur. De reden voor de bijeenkomst is de ophef die is ontstaan naar aanleiding van de ongewenste kus die voorzitter Luis Rubiales afgelopen weekend gaf aan speelster Jenni Hermoso. Spanje pakte op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland de wereldtitel door Engeland in de finale te verslaan.

Bekijk hier al onze video's over de Oranje Leeuwinnen