Spaanse matchwinner Olga Carmona hoort kort na WK-finale dat haar vader is overleden

Eén millimeter is wereldkam­pi­oen fataal: Zweden na spectacu­lai­re strafschop­pen­se­rie voorbij Verenigde Staten

De regerend wereldkampioen, Verenigde Staten, is gestrand in de achtste finales van het WK. Na een spectaculaire strafschoppenserie met drie Amerikaanse missers gaat Zweden door naar de kwartfinale, waar het land Japan treft. De winnaar van dat duel is de tegenstander van Oranje in de halve finale, mits Spanje wordt verslagen in de kwartfinale.