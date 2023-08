Sarina Wiegman bij de mannen, hoe hoog stap je dan in?

Met video Sarina Wiegman laatst overgeble­ven vrouwelij­ke bondscoach op WK: ‘Is nooit een wedstrijd geweest’

Sarina Wiegman is de laatst overgebleven vrouwelijke bondscoach op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. ,,Dat is voor mij nooit een wedstrijd geweest”, zei ze in de aanloop naar het duel van Engeland tegen Nigeria van maandag in de achtste finales.