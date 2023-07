Oranje Leeuwinnen spelen eerste WK-wedstrijd, maar gekte blijft uit: ‘Vrouwenvoetbal verdient aandacht’

De Nederlandse vrouwen spelen zondagochtend hun eerste WK-wedstrijd tegen Portugal. Maar van oranjegekte is bepaald geen sprake. Alleen hoofdsponsor ING komt met een spotje op tv, sparen voor oranjegadgets zit er al helemaal niet in en Nederlands meest bekende Oranjestraat haalt ook niet alles uit de kast. Hoe komt dat?

Dat Nederlanders massaal met wuppies, vuvuzela’s, brulshirts of trom-petten rondlopen, gaat dit WK vrouwenvoetbal in Nieuw-Zeeland en Australië niet gebeuren. Wie niet van voetbal houdt, kan dit WK tot nu toe zelfs over het hoofd hebben gezien.

Ook bedrijven grijpen het sportevenement niet aan om zichzelf met een grote oranjecampagne in de kijker te spelen. Met een spotje op televisie en online steekt ING, hoofdsponsor van de KNVB, nog de meeste energie in de oranje vrouwen. ,,De populariteit en impact van vrouwenvoetbal neemt alleen maar toe”, reageert woordvoerder Harold Reusken. ,,Het heeft helaas nog niet de omvang van het mannenvoetbal. Daar kun je als hoofdsponsor iets aan doen door het de aandacht te geven die het verdient en nodig heeft.”

In de campagne vraagt ING juist aandacht voor het verschil tussen mannen- en vrouwenvoetbal. En dat sluit precies aan bij wat er in de samenleving te zien is: geen gekte, geen grote schermen, geen oranjestraten. Reusken: ,,Terwijl de vrouwen ook uitzonderlijke sportieve prestaties leveren. Wij vinden het logisch om daar aandacht voor te vragen.”

Sociale media

KPN en Albert Heijn, ook hoofdsponsoren, voeren alleen campagne op sociale media. Daarnaast heeft de AH een zomer-Allerhande met de Oranje Leeuwinnen gemaakt en doet ze mee aan evenementen, waaronder een Oranje Fandag en de wedstrijd Nederland - VS die live wordt gekeken.

Je wil ook niet de plank misslaan. Dat je groots uitpakt, maar het hele WK niets doet en je met allemaal gadgets blijft zitten Rowin Bouwmeester, Sportmarketeer

Geen spaaractie dus, waar winkelend publiek bij de mannen - ok, dit is de laatste vergelijking - nog gratis oranje patches bij de boodschappen kreeg. ,,Als Albert Heijn groots uitpakt, wil het bedrijf direct groei zien”, legt sportmarketeer Rowin Bouwmeester uit. ,,Maar je wil ook niet de plank misslaan. Dat je groots uitpakt, maar het hele WK niets doet en je met allemaal gadgets blijft zitten.” De keuze voor een online campagne en ondersteuning van evenementen noemt deze sportmarketeer ‘veilig’.

Volgens sportmarketeer Frank van den Wall Bake heeft het alles te maken met het doel van de campagne. ,,ING doet dit meer vanuit maatschappelijk oogpunt en voor het imago. Terwijl een bedrijf als Albert Heijn gelijk op de winkelvloer wil scoren.” En scoren is met vrouwenvoetbal nu nog lastiger dan met mannenvoetbal, zegt hij. ,,Ik vind ook dat we die twee zo min mogelijk met elkaar moeten vergelijken. Mannenvoetbal is een heel andere wereld, heeft grote, gevestigde sterren.”

Nationale helden

Hoewel het vrouwenelftal wel degelijk bekende namen heeft, zoals Lieke Martens en Jackie Groenen. ,,Laat die gezichten zien. Zorg dat het bekende nationale helden worden”, adviseert sportmarketeer Bouwmeester. Want het WK van vier jaar geleden is bij veel mensen weggezakt. Bovendien staan er veel nieuwe dames in het elftal die níet bekend zijn.

Overigens vindt ook Bouwmeester dat dit WK niet te vergelijken is met het mannenvoetbal. ,,Je trekt dat niet zomaar gelijk. Bij mannen heeft het decennialang geduurd voordat het zo’n grote sport werd. Dat heeft tijd nodig, de grote meerderheid is hier niet klaar voor.” Bovendien heeft het vrouwenvoetbal een heel ander publiek, zegt Bouwmeester. ,,Dat is kleiner, zijn meer gezinnen. Het is niet zo dat we massaal de barbecue aansteken en met zijn allen naar zo’n wedstrijd kijken.”

De Stichting Etherreclame (Ster) liet eerder al weten dat het ook rondom de wedstrijden geen storm loopt met de verkoop van reclametijd. Door het grote tijdsverschil met de gastlanden moeten de vrouwen óf ‘s nachts óf ‘s morgens vroeg spelen. Hele ongunstige tijden, constateert ook sportmarketeer Van den Wall Bake. ,,De kijkcijfers zullen tegenvallen, dat weten ook sponsoren.”

Oranjefans

Dat beamen oranjefans die aan de Marktweg in Den Haag wonen. Bij EK’s en WK’s van de mannen versieren zij hun straat zó uitbundig dat die meermaals werd uitgeroepen tot mooiste oranjestraat van Nederland. Maar dit WK zal hun straat niet in een oranje zee veranderen, zegt Danny van Dijk, één van de kartrekkers. ,,We doen wel iets, maar het zal niet zo extreem zijn als wat we met de mannen doen.”

Hoe dat precies komt? Deze oranjefan kan het moeilijk onder woorden brengen. ,,We kijken het wel, want we vinden het vrouwenvoetbal super leuk. Maar ze spelen op hele rare tijden en je hoort er ook minder over.” Bovendien, zegt Van Dijk, ligt er nauwelijks oranje in de winkels. ,,Bij de mannen zie je altijd overal vlaggetjes enzo. Dus het ligt ook een beetje aan de winkels.”

Maar wie weet, zeggen de sportmarketeers, komt er de komende weken alsnog wat meer oranjegekte. Bouwmeester: ,,De vorige keer ging het ook meer leven toen de Leeuwinnen verder in het toernooi kwamen. Het vlammetje voor de oranjevrouwen brandt bij een groep Nederlanders echt nog wel.”

Volledig scherm Beeld reclamecampagne rond WK voetbal vrouwen © ING

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: