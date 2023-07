Oranje Leeuwinnen kiezen aanvoerdersband voor inclusie: ‘Er was geen verkeerde keuze’

Sherida Spitse, recordinternational en aanvoerder van de Oranje Leeuwinnen, speelt het volledige WK in Australië en Nieuw-Zeeland met de aanvoerdersband met de tekst ‘Unite for inclusion’. Dat heeft Jackie Groenen donderdag namens de selectie bekendgemaakt.

De FIFA presenteerde vorige maand de acht verschillende aanvoerdersbanden waaruit de 32 deelnemende landen mochten kiezen. Er was naast de band voor inclusie ook keuze uit banden die aandacht vragen voor inheemse bevolking, gendergelijkheid, educatie voor iedereen, vrede, geweld tegen vrouwen en honger. Er was ook de band met de tekst ‘voetbal is plezier, vrede, liefde en passie’.

,,Deze band sluit het dichtst aan bij hetgeen dat we als groep al jaren naar buiten proberen te brengen richting fans en wat we willen uitstralen: iedereen hoort erbij, iedereen is welkom”, zo legde Groenen uit. ,,Ik denk dat je dat ook voelt als je bij ons in stadions naar wedstrijden komt kijken. Dit sluit goed bij ons aan.”

Dat wil volgens Groenen niet zeggen dat Nederland niet achter de andere thema’s staat. ,,Die thema’s zijn niet minder belangrijk, maar dit sluit gewoon het beste bij ons aan. Voor andere landen zijn andere thema’s weer heel belangrijk. Denk aan educatie. Daar zijn we natuurlijk niet tegen, maar het is in Nederland minder relevant omdat educatie hier goed geregeld is.”

OneLove

De inclusie-band lijkt qua kleuren en het bijbehorende hartje op de OneLove-aanvoerdersband die de KNVB ontwikkelde en waar op het WK bij de mannen in Qatar nog zoveel om te doen was. De FIFA verbood zeven Europese landen die dat van plan waren, waaronder Nederland, om te spelen met die aanvoerdersband.

,,De FIFA heeft nu deze opties gegeven en we vinden dit oké. Dit waren nu de opties en dit is een stap de goede kant op dus je moet daar dan ook niet té negatief over zijn, ondanks dat het altijd beter kan voor iedereen. Dit is een stap de goede kant op”, vindt Groenen. ,,Ik denk dat we uiteindelijk ook geen verkeerde keuze konden maken. Ik zie dit (na het WK in Qatar, red.) een beetje als een overwinning, het is een stap naar voren. Het is daarna weer aan de FIFA om dit weer verder uit te bouwen.”

WK-spel

Speelschema WK

