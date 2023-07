Noorwegen kan ook niet van Zwitserland winnen en staat met rug tegen de muur op WK

Oranje Leeuwinnen loten zwaar en treffen Engeland: ‘Bijzonder om tegen Sarina Wiegman te spelen’

De Oranje Leeuwinnen hebben ongunstig geloot in de Nations League. De ploeg onder leiding van Andries Jonker werd in groep A gekoppeld aan de Europees kampioen. Dat is het Engeland van Sarina Wiegman. België en Schotland completeren de groep.