Nieuwe FIFA-ranking: Oranje Leeuwinnen als nummer 9 van de wereld naar WK

Lijstaanvoerder is en was wereldkampioen Verenigde Staten, volgende maand één van de drie tegenstanders van de Leeuwinnen in de groepsfase. Oranje neemt het in Nieuw-Zeeland ook op tegen Vietnam en Portugal. Het eerste duel voor de ploeg van bondscoach Andries Jonker is op 23 juli tegen Portugal.

Achter de VS staat Duitsland tweede voor Zweden, Europees kampioen Engeland en Frankrijk. De top 5 is daarmee ongewijzigd gebleven. De volgende ranglijst wordt bekendgemaakt op 25 augustus, na het WK voetbal.

FIFA meldt meer dan miljoen verkochte kaarten

Het WK is op weg om het best bezochte voetbalevenement ooit voor vrouwen te worden. De FIFA meldde vandaag dat er ruim een maand voor de start van het voetbaltoernooi meer dan een miljoen kaarten zijn verkocht. ,,Op het moment dat ik dit schrijf, zijn er 1.032.884 kaarten verkocht”, laat FIFA-voorzitter Gianni Infantino weten. ,,Dat betekent dat met meer dan een maand te gaan tot aan de openingswedstrijd, we de bezoekersaantallen van het WK in Frankrijk van 2019 zijn gepasseerd. Australië en Nieuw-Zeeland 2023 is daarmee op weg het best bezochte WK voor vrouwen te worden.”