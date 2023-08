Mythische status voor Sarina Wiegman: niemand in het mannenvoetbal kan bondscoach nog negeren

Frankrijk laat geen spaan heel van Marokko en plaatst zich als laatste voor kwartfina­le WK vrouwen

Frankrijk heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinale van het WK vrouwenvoetbal. De ploeg van Hervé Renard was met 4-0 te sterk voor Marokko in het laatste duel van de achtste finale. In de volgende ronde is gastland Australië de tegenstander.