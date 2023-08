LIVE WK vrouwenvoetbal | Sarina Wiegman ziet Nigeria druk opvoeren, wie gaat naar de kwartfinale van het WK?

Goedemorgen en welkom in ons liveblog van de achtste finale van het WK tussen Engeland en Nigeria. Plaatst Sarina Wiegman zich in navolging van de Oranje Leeuwinnen voor de kwartfinale? Je volgt het hier. Dit zijn de elf namen die Wiegman het veld in stuurt, met Keira Walsh in de basis. Dat is opvallend, want zij leek eerder een zware knieblessure opgelopen te hebben. Gelukkig valt het mee en kan de maker van het winnende doelpunt in de EK-finale vorig jaar gewoon weer meedoen.