LIVE WK vrouwenvoetbal | Sarina Wiegman ziet Engeland op voorsprong komen in jacht op achtste finales

Op dag 9 van het WK werd afgelopen nacht al één duel gespeeld. Argentinië speelde tegen Zuid-Afrika met 2-2 gelijk. Om 10.30 uur is het voor de tweede keer dit WK de beurt aan het Engeland van Sarina Wiegman. De Europees kampioen, die in de eerste wedstrijd te sterk was voor Haïti, neemt het op tegen Denemarken, dat met dezelfde uitslag won van China. Haïti en China komen om 13.00 uur tegen elkaar in actie. Volg beide duels in ons liveblog.