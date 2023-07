LIVE WK vrouwenvoetbal | Oranje Leeuwinnen trappen in Dunedin af tegen Portugal

Na het duel tussen wereldkampioen VS en Vietnam in Groep E beginnen ook de Oranje Leeuwinnen aan hun WK. De formatie van Andries Jonker begint om 09.30 in Dunedin in Nieuw-Zeeland tegen Portugal. Volg alles in ons liveblog.