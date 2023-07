LIVE WK vrouwenvoetbal | Noorwegen wil vroege eliminatie voorkomen tegen Zwitserland

Lineth Beeren­steyn verlaat op krukken het stadion, aanvaller blijft bij Oranje in Nieuw-Zee­land

De enkelblessure die Lineth Beerensteyn opliep in de gewonnen WK-wedstrijd tegen Portugal (1-0) lijkt mee te vallen. De aanvaller van Oranje blijft gewoon bij de groep in Nieuw-Zeeland en er is goede hoop dat ze dit WK nog in actie komt.