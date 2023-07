LIVE WK vrouwenvoetbal | Nieuw-Zeeland op weg naar stunt in openingswedstrijd tegen Noorwegen

In Nieuw-Zeeland en Australië begint vandaag het WK vrouwenvoetbal. Nieuw-Zeeland opent om 09.00 uur in het Eden Park in Auckland het toernooi tegen Noorwegen. Voor de wedstrijd zal er eerst een minuut stilte worden gehouden voor de slachtoffers in Auckland.



Drie uur later speelt Australië, het andere gastland van dit WK, in het Accor Stadium in Sydney tegen het Ierland van bondscoach Vera Pauw. Volg in dit liveblog alle hoogtepunten van het openingsduel in Groep A en de aftrap in Groep B.