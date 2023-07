LIVE WK vrouwenvoetbal | Marokko en Zuid-Korea op jacht naar lijfsbehoud op WK vrouwenvoetbal

Willem van Hanegem: ‘De voorberei­ding vroeger? Drie trainingen én een wedstrijd, elke dag!’

In zijn AD-podcast kijkt Willem van Hanegem met Wessel Penning deze week naar het WK vrouwenvoetbal in Nieuw-Zeeland en Australië, verwacht hij dat Bassey het bij Fulham goed gaat doen, betreurt hij het vertrek van Danilo bij Feyenoord en denkt hij dat Xavi Simons beter bij PSV had kunnen blijven.