LIVE WK vrouwenvoetbal | Japan eenvoudig naar achtste finales, Spanje treft Zambia in tweede duel

WK vrouwen­voet­bal begint met stunt: gastland Nieuw-Zee­land verslaat Noorwegen

Het WK voetbal voor vrouwen is begonnen met een serieuze stunt. Nieuw-Zeeland, dat samen met Australië het toernooi organiseert, won in Eden Park in Auckland met 1-0 van Noorwegen. Nieuw-Zeeland is de nummer 26 op de FIFA-wereldranglijst, veertien plekken onder de Noorse vrouwen.