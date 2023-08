LIVE WK vrouwenvoetbal | Droomstart Oranje Leeuwinnen in jacht op groepswinst: 2 goals in 10 minuten

,,Het gaat allereerst om winnen”, zegt bondscoach Andries Jonker bij de NOS op de vraag of Oranje op jacht gaat naar een monsterscore. ,,Maar we hebben in de voorbereiding laten zien ook veel te kunnen scoren. We verwachten dat we veel de bal zullen hebben en dus zelf het spel moeten maken. En er beducht op zijn dat we niet tegen een counter oplopen.” Jonker is blij dat Van der Gragt en Pelova fit genoeg zijn om te spelen. ,,Dat ik ze opstel laat ook zien welk belang we aan deze wedstrijd hechten.”