Lieke Martens naast Robin van Persie en Arjen Robben, Wieke Kaptein jongste WK-debutant

Lieke Martens (30) maakte tegen Vietnam om meer redenen een bijzonder doelpunt. Het was de openingstreffer bij de ruime zege die de Oranje Leeuwinnen aan het neerzetten zijn tegen Vietnam, maar Martens schoot zichzelf ook de geschiedenisboeken in. Zij is nu WK-topscorer allertijden van het Nederlands vrouwenvoetbalelftal.

Vivianne Miedema en Martens hadden tot vandaag allebei drie keer gescoord op een WK. Martens is het met haar treffer tegen Vietnam nu de enige Nederlandse speelster die er vier maakte. Daarbij scoorde ze, na 2015 en 2019, nu voor de derde keer op rij op een WK voetbal. Alleen in het mannenvoetbal deden Nederlanders haar dat na. Arjen Robben en Robin van Persie waren ook trefzeker op drie WK's.

Wieke Kaptein en Esmee Brugts

Bij rust besloot bondscoach Andries Jonker om Wieke Kaptein (17) in te brengen voor Daniëlle van de Donk. De in 2005 geboren middenvelder van FC Twente is daarmee de jongste WK-debutant ooit voor Oranje, zowel bij de vrouwen als de mannen (17 jaar en 337 dagen). Bij de mannen was Bertus de Harder (18 jaar en 142 dagen in 1938) recordhouder, bij de vrouwen Miedema (18 jaar en 326 dagen in 2015). Kaptein is ook de eerste 17-jarige Nederlandse WK-ganger.

Een andere jongeling, Esmee Brugts (20), maakte op uiterst fraaie wijze het derde en zesde doelpunt van de Oranje Leeuwinnen. De linkermiddenvelder is met haar 20 jaar en 4 dagen de op twee na jongste WK-deelnemer die twee doelpunten maakte in één wedstrijd. De Deense Gitte Krogh was met 18 jaar en 24 dagen de jongste.

Dominique Janssen

Ook voor verdediger Dominique Janssen is het duel met Vietnam een bijzondere. Los van haar twee assists, op Martens en Jill Roord, is het haar honderdste interland. De 28-jarige speelster van VfL Wolfsburg is, negen jaar na haar debuut, de zesde speelster van de WK-ploeg van Oranje die deze grens passeert. Janssen scoorde in haar eerdere 99 wedstrijden zes keer. Janssen is sinds het vorige WK, vier jaar geleden in Frankrijk, basisspeelster in Oranje. De centrale verdediger was er ook op het wereldkampioenschap van 2015 al bij en werd in 2017 Europees kampioen.

Jackie Groenen speelde vorige week tegen de Verenigde Staten haar honderdste interland. Martens, Daniëlle van de Donk, Stefanie van der Gragt en aanvoerder Sherida Spitse staan al ver boven dat aantal.

Volledig scherm Doelvrouw Thi Kim Thanh Tran is kansloos bij het wippertje van Lieke Martens. © AP

