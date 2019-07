Groenen schiet Oranje na thriller naar historische WK-finale

Wat we te zien kregen qua voetbal? Belabberd weinig. Het contrast met die andere halve finale tussen Engeland en de Verenigde Staten is angstig groot. In tempo, in energie, in techniek. In alles eigenlijk. Het was wel weer veel van hetzelfde van Oranje voor rust in dit toernooi. Dat wil zeggen: niet bepaald overtuigend en flitsend voetbal. Nederland versloeg tegenstander Zweden twee jaar terug op het EK in eigen land met energie en enthousiasme. Dat was vanavond in het imposante Stade de Lyon, onder een heldere Franse lucht, ver weg. De zwoele zomeravond inspireerde blijkbaar niet bepaald. Het was vooral saai in de reguliere speeltijd. Of waren het de zenuwen die een rol speelden? Zowel Nederland als Zweden begonnen als outsiders aan dit toernooi, tevreden allebei met het olympische ticket dat ze dit toernooi al afdwongen. De Scandinaviërs waren aanvankelijk het minst slecht.