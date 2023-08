FIFA opent onderzoek naar wangedrag omstreden Spaanse voorzitter Luis Rubiales

,,De disciplinaire commissie heeft Rubiales vandaag geïnformeerd dat er een disciplinaire procedure tegen hem is geopend op basis van de gebeurtenissen die plaats hebben gevonden tijdens de finale van het WK op 20 augustus 2023", aldus de FIFA in een verklaring. De Spaanse voetbalbond heeft al een spoedoverleg gepland voor morgen om 12.00 uur.

Lees ook • Hoe drie videofragmenten in Sydney voor oplopende schaamte in Spanje zorgen

De Spaanse bond stuurde later een verklaring naar enkele Spaanse media waarin de toon van de voetbalster anders was. ,,Het was een volledig spontaan wederzijds gebaar door de grote vreugde van het winnen van een WK”, zo werd ze daarin geciteerd.



,,De voorzitter en ik hebben een geweldige relatie. Zijn gedrag tegenover ons allemaal was prima en het was een natuurlijk gebaar van genegenheid en dankbaarheid.” Later gaf Hermoso weer te kennen dat ze een straf eist voor de voorzitter.