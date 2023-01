Dit is de wedstrijdbal voor het WK voetbal voor vrouwen in Nieuw-Zeeland en Australië

Oranjefans draaien warm voor zinderende WK-finale

De Nederlandse voetbalsters staan voor de grootste en belangrijkste wedstrijd uit hun leven. Twee jaar na het behalen van de Europese titel kan Oranje ook wereldkampioen worden. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman moet dan vandaag om 17.00 uur in Lyon wel zien af te rekenen met het meest succesvolle land ooit in het vrouwenvoetbal, de Verenigde Staten. Oranjefans zijn er in ieder geval klaar voor.

7 juli