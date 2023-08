Buitenlandse media noemen Sarina Wiegman ‘de Guardiola van het vrouwenvoetbal’: ‘Ik kom superlatieven tekort’

De prestaties van Sarina Wiegman op het WK vrouwenvoetbal worden niet alleen in Nederland opgemerkt, maar ook in het buitenland breed uitgemeten. Engelse, Duitse en Spaanse media zijn erg onder de indruk van de Nederlandse bondscoach van de Engelse vrouwenploeg. ‘Ze is ongetwijfeld een van de grootsten aller tijden.’

The Independent noemt Wiegman ‘de geniale geest’ achter het succes van Engeland. ‘Ze haalde al eens de finale met Nederland en nu heeft ze die indrukwekkende prestatie herhaald. Het bereiken van finales was lange tijd een onoverkomelijke hindernis voor Engeland. Totdat Wiegman kwam ten minste. Een manager die wordt beschouwd als ‘fenomenaal’, een ‘genie’ en ongetwijfeld een van de grootsten aller tijden.’

‘Sarina Wiegman is de Pep Guardiola van het vrouwenvoetbal’, luidt de kop van The Telegraph. ‘De genialiteit van Wiegman staat niet ter discussie. Deze kalme, stille, serieuze en ijverige Nederlandse coach heeft iets gedaan wat geen enkele manager in de geschiedenis van het voetbal in dit land eerder heeft gedaan. De impact die Wiegman heeft gehad met twee verschillende landen verdient het om in hetzelfde rijtje te worden gezet als Guardiola. Zij zijn waarschijnlijk allebei de beste trainers van hun generatie.’

Masterclass van Wiegman

Daily Mail is vooral onder de indruk van de durf van Wiegman. ‘Haar Nederlandse moed brengt Engeland WK-vreugde. Ze leidde Engeland al naar EK-glorie in 2022 en de fans hopen dat ze haar indrukwekkende reeks zondag opnieuw verlengt.’ Daarnaast vindt de krant dat ze ook in de media haar mannetje staat. ‘Wiegman sprak na de wedstrijd tegen Australië en verdiende lof voor haar woorden na de wedstrijd. Wiegman heeft het hart van de natie veroverd, niet alleen door haar managementcapaciteiten en succes bij Engeland, maar ook door haar houding en persoonlijkheid.’

Ook voormalig Engels international Izzy Christiansen is uiterst positief gestemd over Wiegman. ‘Het was weer een masterclass van Engeland’, vertelt ze bij de BBC. ‘Ik kom superlatieven tekort om Sarina Wiegman te beschrijven. Om binnen te komen en de cultuur te veranderen, een winnaarsmentaliteit bij te brengen, een voetbalmerk te creëren, dat is heel knap.’

Met weer een tactische meesterzet gaf Wiegman Australië geen kans Sportschau

Dat Wiegman weinig tijd nodig had om de speelsters van Engeland naar haar hand te zetten, viel ook Sky Sports op. ‘Het kostte Sarina Wiegman minder dan twaalf maanden om een ​​winnende formule te vinden. Maar een Europese titel was nog maar het begin van een mooie reis.’ Sky heeft dan ook het volste vertrouwen in de wereldtitel. ‘Wiegman is één keer gestruikeld voor de finishlijn (met Nederland in 2019) - en ze maakt nooit twee keer dezelfde fout.’

Vierde finale op rij

Niet alleen in Engeland is men lyrisch over de Nederlandse coach, maar ook in andere landen. Zo noemt het Duitse Sportschau haar een ‘mastermind’. ‘Met weer een tactische meesterzet gaf Wiegman Australië geen kans. Het team van Wiegman was dominant en kan zeker als favoriet worden beschouwd in de finale tegen Spanje. Sarina Wiegman, die door haar concentratie af en toe wat zuur oogt, heeft haar vierde finale op een groot toernooi op rij bereikt.’

Mundo Deportivo noemt Wiegman ‘de architect’ van het Engelse succes. ‘Wiegman heeft de afgelopen twee jaar ongeëvenaard succes behaald. Het behalen van de finale is een mijlpaal in de geschiedenis van het Engelse voetbal.’ Toch ziet de Spaanse krant ook mogelijkheden voor Spanje in de finale. ‘Het is waar dat Sarina de neiging heeft om altijd dezelfde spelers op te stellen en dat schaadt haar team, omdat het voorspelbaar is. De tegenstander kan ze vooraf goed bestuderen.’

Bijna helft van Australië ziet verloren halve finale WK voetbal Bijna de helft van de inwoners van Australië heeft iets gezien van de halve finale op het WK voetbal tegen Engeland. In totaal stemden 11,5 miljoen mensen voor de wedstrijd af op de gratis zender Channel Seven, op een bevolking van ongeveer 25 miljoen. Het maakt het met 3-1 verloren duel van de voetbalsters het best bekeken programma sinds de start van de metingen op deze manier in 2001. Niet iedereen bleef de hele wedstrijd kijken. Gemiddeld zagen 7,1 miljoen Australiërs de ‘Matildas’ verliezen van het door Sarina Wiegman gecoachte Engeland. Australië, de nummer 10 van de wereld, bereikte mede dankzij de massale steun van de thuisfans enigszins verrassend de halve finale van het WK in eigen land. De derde plaats is nu het hoogst haalbare. Zweden is zaterdag nog de tegenstander.

