Bondscoach Andries Jonker ziet Oranje Leeuwinnen worstelen: ‘Vooral in eerste helft was het met de billen tegen elkaar’

,,Vooral in de eerste helft was het af en toe wel met de billen tegen elkaar’’, zei Jonker na afloop tegen de NOS. ,,We gaven de bal zo vaak aan de tegenstander, ze moesten wel gevaarlijk worden. Maar we hebben wel een aardige keeper’’, doelt hij met gevoel voor understatement op Daphne van Domselaar, die haar ploeg met knappe reddingen op de been hield. ,,Vandaag heeft ze echt werk gehad en laten zien dat dit een toptalent is. Dat wisten we wel, maar het is fijn dat het wordt bevestigd.

‘Tweede helft weer onszelf’

De bondscoach was meer tevreden over het optreden na de onderbreking. ,,In de tweede helft waren we weer onszelf. We zeiden in de rust tegen elkaar: ‘We spelen niet tegen Zuid-Afrika, maar tegen onszelf.’ We moesten steeds omschakelen, dan zet je Zuid-Afrika in hun kracht.’’

Forse domper was de gele kaart voor Daniëlle van de Donk, die daardoor de kwartfinale tegen Spanje mist. ,,Dat is het grootste verlies van vandaag, heel vervelend. Vooral voor haarzelf.’’

Van Domselaar

Van Domselaar is na afloop van haar goede optreden tegen Zuid-Afrika blij dat ze het keepen ‘niet is verleerd’. De speelster van Aston Villa had het in de drie wedstrijden in de groepsfase van het WK rustig, maar blonk in de achtste finale uit met meerdere belangrijke reddingen. ,,Dit was voor mij een wedstrijd om me te kunnen laten zien en gelukkig stond ik er”, zei de 23-jarige doelvrouw voor de camera van de NOS.

Van Domselaar kreeg zoveel te doen, omdat de verdediging van Oranje niet was opgewassen tegen de snelheid van Zuid-Afrika. De keepster zegt dat ze veel aanwijzingen heeft moeten geven om het achterin beter neer te zetten. ,,Ik denk dat ik morgen schor ben. Normaal staat het als een huis achterin, maar vandaag lieten we steekjes vallen in de omschakeling. Gelukkig was ik sterk en hebben we samen de nul gehouden.”

