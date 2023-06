Bondscoach Andries Jonker over glas en steentjes op oefenveld Oranje Leeuwinnen: ‘Heel merkwaardig’

De speelsters van beide elftallen betraden het veld en zagen dat het bezaaid lag met steentjes en stukjes glas. Jonker gaf zijn speelsters de opdracht om de voorwerpen van het veld te halen, maar het waren er te veel. Het spelen van een wedstrijd werd daarom door de medische staf van de Leeuwinnen onverantwoord geacht.

,,Heel merkwaardig”, zo zei Jonker over de situatie in Escharen. ,,We kwamen aan en zagen een ogenschijnlijk goed veld, maar eenmaal op het veld zagen we heel veel steentjes en glas. We hebben nog met z’n allen geprobeerd alles van het veld te halen, maar alsnog bleef er veel liggen. Dat is gevaarlijk. Het ene team (Oranje Onder-19) wil een EK gaan spelen en wij een WK dus dan toch maar weer hier”, aldus Jonker, die stelt dat zijn teammanager twee weken geleden nog poolshoogte nam bij EGS’20. ,,Toen zag het er prima uit en heeft hij uitleg gekregen waar ze mee bezig waren en welke middelen daarvoor gebruikt werden. Daar is ergens iets fout gegaan en ja, dan haken we inderdaad af, want als we constateren dat het gevaarlijk is, houdt het op.”

De problemen zijn ontstaan tijdens werkzaamheden aan het veld, zo laat de club desgevraagd weten. Tijdens het verticuteren, een methode waarbij in het veld wordt geprikt om het los te laten komen, zijn onderdelen die in de grond zaten naar boven gekomen. EGS‘20 is de laatste weken al druk bezig geweest met het leeghalen van het veld, maar dat bleek niet voldoende.

Het veld van EGS '20 was onbespeelbaar.

Nederlandse jeugdteams speelden in het verleden al meerdere wedstrijden op Sportpark De Kranenhof van EGS‘20. De KNVB heeft een samenwerking met de amateurclub, die door de voetbalbond wordt bestempeld als ‘zeer betrouwbaar’.

Horst

Het oefenduel werd verplaatst naar het Noord-Limburgse Horst, waar de Oranje Leeuwinnen sinds dinsdag al verbleven en ook trainden. Waarom de wedstrijd niet sowieso gewoon daar werd gespeeld? ,,In eerste instantie is Escharen als locatie gekozen omdat dit voor beide ploegen in het midden lag van de verblijfslocatie. Onder-19 verbleef in Zeist, de Leeuwinnen in Horst. Met Escharen moesten we allebei reizen”, zo laat de KNVB weten.



Eenmaal in Horst werd vier keer een half uur gespeeld. Op het scherpst van de snede wonnen de Oranje Leeuwinnen met 4-1 door goals van Lieke Martens, Jill Baijings, Sherida Spitse en Fenna Kalma (penalty). Namens de talenten van Onder-19 scoorde Fieke Kroese.

Kika van Es

Tijdens het oefenduel in Horst was ook Kika van Es weer van de partij. Afgelopen week was ze een van de afvallers voor de WK-selectie van bondscoach Jonker, waardoor het definitieve einde van haar carrière een feit leek, maar omdat een aantal speelsters nog niet wedstrijdfit is, sluit ze nu tijdelijk aan. ,,Maar in voetbal weet je het nooit”, zegt Jonker over de speelster die in Boxmeer woont, dicht bij de locatie van de oefenwedstrijd. ,,Maar ook als ze op Ameland had gewoond hadden we Kika er weer bij gehaald. Daar waren we het unaniem over eens. Als er op bepaalde posities wat gebeurt, kan ze een alsnog een kandidaat zijn voor het WK.”

