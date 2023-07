Afzwaaiende Stefanie van der Gragt helpt Oranje Leeuwinnen aan cruciale WK-zege op Portugal

Stefanie van der Gragt is haar laatste WK op droomwijze begonnen. De verdediger die stopt met voetballen maakte tegen Portugal zondag de enige goal in Dunedin. Sprankelend was het spel van de Oranje Leeuwinnen nog niet, maar met oer-Hollands weer, een oranjemars én een Nederlandse overwinning kleurde Dunedin wel oranje.

,,Het was al supermooi, maar het kan nóg mooier woorden”, sprak Van der Gragt hoopvol voorafgaand aan het WK. Haar laatste kunstje, want na de zomer ruilt ze het voetbalveld in voor het Alkmaarse kantoor, waar ze technisch manager van de AZ Vrouwen wordt. Met de winnende goal tegen Portugal was haar WK-start in elk geval veelbelovend.

Het zal je gebeuren: kom je in augustus na 42.282 reiskilometers thuis, blijkt het allemaal voor jandoedel geweest te zijn. Dat was het scenario dat de Oranje Leeuwinnen moesten voorkomen in het Forsyth Barr Stadium in de Nieuw-Zeelandse stad Dunedin. Want hoewel Jackie Groenen vastberaden stelde ook van wereldkampioen de Verenigde Staten te willen winnen, was het niet ondenkbaar dat het eerste groepsduel met Portugal ook meteen beslissend zou zijn voor plek twee in groep E, waarin ook de VS en het op papier zwakkere Vietnam zitten.

Andries Jonker noemde de wedstrijd tegen de WK-debutant dan ook ‘de belangrijkste van het WK’ en vooral de Portugese aanvallers, nummer 10 Jéssica Silva en nummer 16 Diana Silva, moesten in de gaten gehouden. Toch bleek in de eerste helft dat de nummer 21 van de wereld misschien wel iets té groot was gemaakt in aanloop naar het WK. Niet dat Nederland - spelend in het 3-5-2-systeem met wingbacks Victoria Pelova en Esmee Brugts – direct sprankelend spel vertoonde, maar het werd snel duidelijk dat Oranje met enige zorgvuldigheid in balbezit de controle over de wedstrijd in handen zou hebben.

Volledig scherm Esmee Brugts was tegen Portugal een van de wingbacks. © AFP

VAR-moment bij goal Van der Gragt

Het steuntje in de rug van Van der Gragt kwam bovendien al snel. Ze knikte Nederland uit een corner van Sherida Spitse op een 1-0 voorsprong. Even nog leek een vlagsignaal, omdat Jill Roord in buitenspelpositie stond, de openingsgoal te verpesten. De VAR greep echter in. Roord, na de zomer actief voor Manchester City, hinderde keeper Inês Pereira nauwelijks en dus mocht Van der Gragt juichen. Een droomstart van haar laatste WK.

Dat tegen Portugal niet te vroeg gejuicht moet worden, bleek vorig jaar tijdens het EK al. Toen won Oranje in de groepsfase weliswaar met 3-2 van de Portugezen, maar gaf het wel eerst een 2-0 voorsprong uit handen. Het was voor Jonkers gemoedsrust dan ook prettig geweest als Jill Roord in de 24ste minuut voor de 2-0 had gezorgd. De middenvelder had echter niet door dat ze – wederom na een corner van Spitse – een megakans kreeg.

De 1-0 werd door Oranje mee de rust in genomen, waarna Daniëlle van de Donk – fit genoeg om te starten – meteen na rust ook de boel op slot had moeten gooien. Een inzet van dichtbij werd door Pereira gepakt, waardoor het oppassen bleef voor de snelle uitbraken van met name Jéssica Silva. Oranje had echter het geluk dat de Portugese sterspeler van Benfica soms iets té frivool en iets te veel voor zichzelf speelde.

Volledig scherm Daphne van Domselaar hoefde niet veel werk te verrichten tegen Portugal. © AP

Rustige avond voor Van Domselaar

Mede daardoor, én ook omdat de scorende Van der Gragt verdedigend uitstekend was, beleefde keeper Daphne van Domselaar – op nog twee gevaarlijke momenten van Telma Encarnação na - een rustig avondje in het regenachtige Dunedin en zagen 11.991 toeschouwers hoe Oranje meteen een enorme stap richting de achtste finale in Australië zette. En dat is waar het na weken van veldfiasco’s en een haka-relletje toch vooral om draaide bij de WK-start.

WK-spel

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Een uitstekende start voor de Oranje Leeuwinnen. Zij beginnen het WK met een cruciale zege op Portugal: 1-0. De afzwaaiende Stefanie van der Gragt bleek goud waard met een rake kopbal. Doordat het slechts 1-0 bleef, moest Nederland oppassen voor het slotoffensief van Portugal. Maar echt gevaarlijk werden ze nooit. Met een goed gevoel wacht nu de Verenigde Staten, de topfavoriet, een duel dat je kunt verliezen. Deze overwinning zorgt daardoor voor ademruimte. Victoria Pelova wordt vervangen door Kerstin Casparij Zes minuten blessuretijd Houden de Oranje Leeuwinnen stand? Portugal komt met een slotoffensief, maar écht grote kansen blijven uit op dat enige schot na. Lineth Beerensteyn wordt vervangen door Katja Snoeijs Gele kaart voor Diana Gomes Veel heeft Van Domselaar nog niet hoeven doen. Nu moet ze daadwerkelijk optreden en dat doet ze ook. Het schot komt recht op haar af en ze bokst de bal weg. Portugal zet een slotoffensief in. Alles voor een gelijkspel. Daniëlle van de Donk wordt vervangen door Damaris Egurrola Catarina Amado wordt vervangen door Lúcia Alves Andreia Norton wordt vervangen door Andreia Jacinto Diana Silva wordt vervangen door Telma Encarnação Gele kaart voor Daniëlle van de Donk Daar duikt Beerensteyn weer op in de zestien. De spits heeft alleen ruzie met de bal en oogt besluiteloos. Een Portugese verdedigster onderschept. Op dit soort momenten moet Nederland toeslaan. Nog een kwartier te gaan in Dunedin. De voorsprong is nog altijd minimaal, 1-0. Portugal domineert, maar kansen blijven uit. Nederland moet blijven opletten. Eén kans kan funest zijn. Dolores Silva wordt vervangen door Kika Nazareth Portugal blijft in leven en wordt langzaamaan ook iets sterker. Van Domselaar is nog niet serieus getest, maar gevaar ligt op de loer bij de 1-0 stand tegen de WK-debutant. Kansen genoeg voor de Oranje Leeuwinnen, maar slechts één goal. Gele kaart voor Jéssica Silva Een enorme kans voor Van de Donk die op een paar meter van de goal recht op de Portugese doelvrouw schiet en redt met een katachtige reflex. Dit had de 2-0 moeten zijn. Portugal blijft in leven door het slechte afronden van Oranje. Daar is het eerste gevaar van Portugal. Jéssica Silva ontsnapt aan de Oranje defensie en schiet naast. Maar zou het een goal zijn, dan was het buitenspel. Tweede helft afgetrapt Geen wissels bij Nederland en Portugal. De voorsprong is voor de Oranje Leeuwinnen: 1-0. Kunnen zij de voorsprong uitbreiden of volgen er alsnog problemen in Dunedin. Einde eerste helft De Oranje Leeuwinnen hoeven niet te vrezen voor Portugal, dat geen kans creëerde in de eerste helft en gefrustreerd oogt. Toch is het slechts 1-0 door de afzwaaiende Van der Gragt. Haar goal werd eerst afgekeurd, maar na tussenkomst van de VAR oordeelde de scheidsrechter toch anders.

Speelschema WK

