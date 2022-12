Zoeken naar nieuwe Hollandse school: zijn we niet schatplichtig aan Cruijff, Van Basten en Robben?

WK-nieuws 11 december | Italiaan Orsato fluit eerste halve finale, Argentijn­se stadion­spea­ker niet meer welkom

De kwartfinales zijn achter de rug en we hebben alleen Marokko, Frankrijk, Argentinië en Kroatië nog over in Qatar. Lees hier het WK-nieuws van 10 december terug.

8:06