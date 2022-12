Woedende oud-spits Samuel Eto’o biedt excuses aan na aanval op vlogger: ‘Verloor mijn zelfbeheersing’

met videoSamuel Eto’o is in Qatar om het WK te promoten, maar de voormalige aanvaller uit Kameroen liet zich gisteravond bepaald niet van zijn beste kant zien. Na afloop van het duel in de achtste finales tussen Brazilië en Zuid-Korea (4-1) werkte hij een man hardhandig tegen de grond.

Beelden van het incident zijn naar buiten gebracht door de krant La Opinión, een Spaanstalig dagblad in Californië. De 41-jarige Eto’o, tegenwoordig voorzitter van de voetbalbond van Kameroen, lijkt op het parkeerterrein bij Stadion 974 op de foto te gaan met een aantal fans. Vervolgens verschijnt er een man met filmcamera, de Algerijnse vlogger Said Mamouni (Sadouni SM), die iets zegt tegen de oud-spits van onder meer Inter en FC Barcelona.

Na een korte onderbreking zoekt Eto’o de man weer op om hem te lijf te gaan. In eerste instantie wordt hij nog tegengehouden, maar vervolgens gaat het helemaal mis. Eto’o geeft zijn telefoon af en stormt af op de man, wiens camera net is afgepakt. De man wordt vervolgens met een rake trap snoeihard tegen de grond gewerkt door de ex-voetballer. Wonder boven wonder kan de man weer opstaan en zelf weglopen.

Volgens La Opinión werd Eto’o direct door verslaggevers gevraagd wat er was gebeurd, maar was hij niet in staat antwoord te geven.

Kameroen plaatste zich met een zege op Algerije voor het WK. De Gambiaanse scheidsrechter Bakary Gassama, die ook Nederland - Qatar floot, kwam na het beslissende duel flink onder vuur te liggen omdat hij een doelpunt van Kameroen onterecht zou hebben goedgekeurd. Volgens sommige media zouden de vragen van de vlogger aan Eto’o over die wedstrijd zijn gegaan.

Eto’o biedt excuses aan

Eto’o, tevens aanwezig in Qatar als ambassadeur van het WK, liet in een verklaring weten dat hij betrokken was geweest bij een “gewelddadige woordenwisseling” en bood excuses aan voor “het verliezen van mijn zelfbeheersing en het reageren op een manier die niet bij me past”. De excuses waren niet gericht aan de Algerijn, die geen ernstige verwondingen overhield aan de aanval.

Eto’o zegt al langer lastig te worden gevallen door Algerijnse voetbalfans, met name sinds Kameroen dit voorjaar Algerije versloeg in een door incidenten omgeven play-off om een WK-ticket. ,,Ik beloof me te blijven verzetten tegen de niet aflatende provocatie en dagelijkse pesterijen van sommige Algerijnse supporters”, liet hij in Qatar weten. ,,Ik ben het doelwit geweest van beledigingen en beschuldigingen van vals spelen zonder enig bewijs.”

Reactie Said Mamouni

Het slachtoffer, Said Mamouni, nam na het incident een videoboodschap op. ,,Ik kreeg vandaag ruzie met Samuel Eto’o”, vertelt hij volgens HLN. ,,De persoon die bij hem was, vernietigde mijn camera. Ik was aan het filmen en vroeg hem iets over scheidsrechter Bakary Gassama. Ik vroeg hem of hij hem had omgekocht. Eto’o werd kwaad en sloeg me. Hij vernielde de camera waarmee ik hem filmde. Ik ben nog steeds in het politiebureau, ik heb rechten.”

,,Deel deze video met iedereen die je kent. Ik weet dat Qatar een rechtsstaat is en dat ze mijn kant zullen kiezen. Ik zou graag willen dat u solidair bent met mij tijdens deze zaak. Wij komen uit Algerije en hij heeft ons dit aangedaan. Hij raakte me op mijn borst en kin. Ik heb veel last aan mijn wang. Mensen die me kennen, maak je geen zorgen over de gebeurtenissen van vandaag.”

Volledig scherm Samuel Eto'o (l) met FIFA-baas Gianni Infantino (r) tijdens Zwitzerland - Kameroen. © ANP / EPA

