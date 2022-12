WK Voetbalpodcast | ‘Kylian Mbappé is de grote ster van dit WK en daarom is Frankrijk de favoriet’

Oranje trainde gisteren ontspannen in Qatar, een dag na de overwinning op Amerika. Op dezelfde dag maakte Kylian Mbappé zijn sterrenstatus waar. Hij kan zich gaan opmaken voor de kwartfinale tegen Engeland, terwijl Oranje toeleeft naar de clash met Argentinië. In de AD WK Voetbalpodcast praat Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels over leiders in een team, het gemis van Ryan Gravenberch en cameraman Andries Noppert.

,,Een dag na zo’n overwinning pakt iedereen zijn rol in de groep. Er is even wat meer fysiek contact. Een arm om iemands schouder”, beschouwt Wijffels de zondag in Doha. ,,Maar Andries Noppert pakt dan de camera van de social media man van Oranje en gaat filmen. Hij zit niet bovenop de apenrots, maar ze hebben hem allemaal geaccepteerd binnen de selectie. Ze vertrouwen hem.”

Over het spel van Oranje is al veel gezegd in de podcast van zondag. Toch haalt Wijffels nog even het middenveld aan van het Nederlands elftal. ,,Voor Oranje zou het wel prettig zijn als er naast Frenkie de Jong nog een zekere middenvelder staat. Die heb je eigenlijk niet. Daar had Gravenberch moeten staan. Hij had zelf moeten afdwingen dat hij de middenvelder naast De Jong zou worden. Dat ligt niet bij een trainer, maar bij de speler zelf.”

De vraag was lange tijd de vraag wie de grote ster zou worden van dit WK. Maar hij is er. ,,Kylian Mbappé is de ster van dit toernooi. Het gemak waarmee hij voetbalt. Hij danst over het veld. Dat is echt indrukwekkend. En daarom denk ik dat Frankrijk de grote favoriet is voor dit toernooi.”

