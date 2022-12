WK Voetbalpodcast | ‘Er is in Marokko veel aanwezig om er een succesvol voetballand van te maken’

Nog twee dagen en dan is het WK 2022 ten einde. Zondag de finale. Vandaag de strijd om plek drie. ,,Er is eigenlijk nog maar één echte wedstrijd over. Dat merk je in Doha” vertelt Mossou vanuit Qatar. ,,Het mediacentrum in Doha is de RAI keer tien. Dat is inmiddels al verlaten. Er waren hier 12.000 journalisten. Het grootste deel daarvan is inmiddels naar huis. Er zijn nog steeds 4.000 journalisten over. Op straat is het wel drukker. In de fanzone zijn veel mensen dit weekend.”