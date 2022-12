WK Voetbalpodcast | ‘Die 2-2 van Weghorst was ongelooflijk, hoe kun je nou zo’n balletje geven’

Oranje is er niet in geslaagd de halve finale te halen van het WK Voetbal. Argentinië was na strafschoppen te sterk voor Nederland. Louis van Gaal neemt afscheid met een ongeslagen status op twee WK’s, maar geen titel. Over de strafschoppen, de goals van Weghorst, de scheidsrechter, de gele kaarten, Messi en onsportief gedrag praat Etienne Verhoeff in de AD Voetbalpodcast met Maarten Wijffels en Sjoerd Mossou.

,,De uitschakeling is niet onterecht. Oranje was voor de laatste vier niet goed genoeg”, concludeert Maarten Wijffels. ,,Eigenlijk is het elftal niet verder gekomen sinds de finale van de Nations League in 2019. Toen zei Koeman al dat als we bij de wereldtop wilden horen, dat het aanvallend beter moet.”

Oranje had lange tijd hoop. Mede door twee goals van Wout Weghorst. ,,Die 2-2 van Weghorst was natuurlijk ongelooflijk” zegt Mossou. ,,Dat je als speler de tegenwoordigheid van geest om de vrije trap zo te nemen in de slotfase. In plaats van blind te rammen op doel. Dat is wel een moment van zeldzame beheersing’, vult Wijffels aan. Mossou: ,,Je moet ook het lef hebben, want als het mis gaat dan krijg je heel Nederland over je heen. Hoe kan je nou zo’n balletje geven.”

Maar in de strafschoppenserie met Argentinië ging het net als in 2014 weer mis. ,,Je mag niet de eerste penalty missen in zo’n serie. De aanvoerder neemt zijn verantwoordelijk en die mist. En dan begin je de reeks toch in mineur.”

