WK Voetbalpodcast | ‘Deze WK-finale was voetbal op z'n allermooist’

Lionel Messi heeft eindelijk zijn wereldtitel. De Argentijn en Kylian Mbappé maakten de finale samen tot een geweldig schouwspel. Daarnaast een evaluatie van Oranje en het hele WK in Qatar. Een toernooi dat in de voorbereiding vooral ging over mensenrechten, OneLove-armbanden en geld. Etienne Verhoeff bespreekt het in de laatste WK Voetbalpodcast met Sjoerd Mossou en Mikos Gouka, die bij de WK-finale in het Lusail Stadion waren.

,,Ik heb ongelooflijk genoten van deze finale”, blikt Mossou terug op Argentinië-Frankrijk. ,,Ik heb me ook verbaasd. Het was bijna niet meer te volgen. Mooie aanvallen, counters, fouten, overtredingen. Een scheidsrechter die daarin een lijn moest houden. Het was voetbal op z’n allermooist. En dat staat haaks op het gevoel rondom het WK in Qatar.”

Over dat gevoel, de situatie in het land en de verhalen van de bevolking praten ze ook. Gouka en Mossou verbleven vijf weken in Doha. Verder gaat het over de feestvreugde in Argentinië, de status van Messi en het verdriet van Mbappé.

En Mossou en Gouka evalueren Oranje. Een van de lessen heeft wel betrekking op strafschoppen. Die waren beslissend voor Oranjes uitschakeling en in de finale won Argentinië opnieuw op die manier. ,,Louis van Gaal heeft het in de aanloop naar dit WK vaak gehad over een strafschoppenserie. Dat het zo belangrijk is en achteraf heeft hij natuurlijk gelijk gehad”, zegt Gouka. ,,Alleen Van Gaal heeft ook de oplossing niet bedacht. Met anderhalf jaar naar het WK en vier jaar naar het WK kun je daar misschien wat meer nadruk opleggen. In de opleiding moeten we zoeken naar keepers die een balletje kunnen tegenhouden. Dat zie je aan de doelman van Argentinië.”

Beluister de hele podcast nu via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplatform.

Volledig scherm Etienne Verhoeff en Sjoerd Mossou. © Joost Hoving / Maarten Visser

