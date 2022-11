WK-nieuws: Zege Portugal zonder Cristiano Ronaldo, FIFPro vindt dat WK voor onvoldoende impact zorgt

Interview Nathan Aké over vertrek bij Feyenoord, familie, spelen met Haaland en het WK: ‘Dit voelt als een topkans’

Over Nathan Aké gaat het maar weinig. Maar de 27-jarige linkspoot is voor Pep Guardiola en Louis van Gaal een heel belangrijke bouwsteen op weg naar succes. Deze krant zocht hem in aanloop naar het WK op in Manchester.

16 november