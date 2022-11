WK-nieuws 30 november | Cody Gakpo schaart zich in select gezelschap, vrije dag voor Engelse spelers

Groepsfase was voor Louis van Gaal de WK-voorberei­ding die hij niet had bij Oranje

Louis van Gaal heeft de lat voor het Nederlands elftal op dit WK torenhoog gelegd. De bondscoach wil niets minder dan de wereldtitel. Nu de poulefase is afgesloten, is de vraag: wat is er wel en niet als basis gelegd voor dat grote doel?

