WK-nieuws 19 november: Ronaldo terug op veld bij Portugal, weer domper voor Frankrijk

Alireza Jahan­bakhsh wil niet ingaan op politieke situatie Iran: ‘Ik zou een ander antwoord geven als ik geen voetballer was’

Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh wil zich met Iran alleen met voetbal bezighouden op het WK in Qatar. In de aanloop naar de eerste groepswedstrijd van maandag tegen Engeland kreeg Jahanbakhsh vooral vragen over de politieke onrust in zijn land en de mogelijke protesten van de spelers daar tegen.

17 november