WK-nieuws 14 december | Lloris evenaart WK-record van Neuer, derde plek is voor Kroatië ook hoofdprijs

LIVE WK Voetbal | Trots overheerst bij uitgescha­kel­de Marokkanen, aftellen tot de grote finale

Nog maar twee wedstrijden te gaan en het WK voetbal in Qatar zit er alweer op. Zaterdag speelt Marokko tegen Kroatië in de strijd om het brons, zondag wacht met Frankrijk tegen Argentinië een prachtig affiche in de finale. In ons liveblog bespreken we al het nieuws van donderdag 15 december.

9:57