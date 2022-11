WK kan nu echt beginnen: Oranje landt in Doha en wil daar bijna vijf weken blijven

FotoserieHet Nederlands elftal is in Qatar. Bondscoach Louis van Gaal en zijn spelers en staf zijn vanavond om kwart over zes Nederlandse tijd in Doha geland. Ze reizen meteen naar de Qatar University, waar Oranje traint tijdens het WK. Na een korte uitloopsessie checkt de ploeg in bij het St. Regis Doha-hotel, wellicht voor een verblijf tot na de finale van over bijna vijf weken.

Oranje traint vanavond nog achter gesloten deuren. Volgens een medewerker van de Qatar University zijn de twee velden waar Nederland op gaat oefenen nog niet zolang geleden voorzien van nieuw gras. Het terrein van de universiteit telt meer velden van uitstekende kwaliteit. Die zijn tijdens het WK door andere landenploegen geboekt.

De spelersbus van Oranje rijdt in een kwartiertje van de trainingsaccommodatie naar het spelershotel met uitzicht op de kunstmatige Pearl-Qatar-eilanden. Het St. Regis-hotel heeft een oesterbar en nog drie luxerestaurants. Op een privéstrand liggen jetski’s, surfplanken en kano’s. Het grote zwembad nodigt uit voor een duik. Het is bijna winter in Qatar, maar overdag loopt de temperatuur op naar ruim 32 graden. s’Nachts wordt het nog niet koeler dan 25 graden.

Het WK in Qatar is omstreden, vooral vanwege arbeidsmigranten die onder erbarmelijke omstandigheden aan projecten voor het WK hebben gewerkt. De KNVB had Oranje liever in een ander land om de wereldtitel zien strijden en stelt zich op als kritisch deelnemer. Secretaris-generaal Gijs de Jong van de voetbalbond is al een paar keer in Qatar geweest. Hij sprak daar onder meer met medewerkers van de ambassade en de ILO, de arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties.

Het was natuurlijk heel belangrijk om te weten dat ons spelershotel netjes is gebouwd en dat alle medewerkers volgens de regels worden uitbetaald”, weet hij. ,,Gelukkig heeft Qatar nu een minimumloon ingevoerd, al kan je natuurlijk altijd discussiëren over of dat hoog genoeg is. Maar de lonen voor arbeidsmigranten zijn daardoor nu wel beter dan in omringende landen. Ook de ILO heeft ons verzekerd dat het St. Regis-hotel voorloper is van het naleven van nieuwe regels. Daarom heeft Liverpool hier drie jaar geleden gelogeerd nadat een hotel dat ze eerder hadden geboekt in opspraak was geraakt.”

Volledig scherm Davy Klaasen achter het raam van het vliegtuig in Doha. Inzet: Nathan Aké zet voet op Qatarese bodem. © REUTERS

Dit voorjaar zocht De Jong Aziatische en Afrikaanse werknemers van het St. Regis-hotel op in de compounds waar ze slapen. ,,Alleen winnende ploegen overnachten in het St. Regis”, vertelden ze hem. “Liverpool won hier de wereldbeker toen ze bij ons waren. Het komt wel goed met Nederland op het WK.”

De selectie van 26 man verblijft in het St. Regis Hotel aan de West Bay. Er wordt getraind op het sportcomplex van de Qatar University. Maandag 21 november om 17.00 uur (Nederlandse tijd) begint Oranje het WK met een wedstrijd tegen Senegal.

De voorbije dagen waren er, wegens blessures, wat zorgen over Denzel Dumfries en Memphis Depay. Rechtervleugelverdediger Dumfries liep zondag tijdens de laatste competitiewedstrijd met zijn club Internazionale een blessure aan zijn rechterknie op. Die blessure bleek maandag, toen Dumfries een groot deel van de eerste training meedeed, mee te vallen.

Volledig scherm Louis Van Gaal. © AFP

Volledig scherm Louis van Gaal en Virgil van Dijk. © REUTERS

Volledig scherm Vincent Janssen en Mart de Roon. © AFP

Volledig scherm Noa Lang en Kenneth Taylor (links). © FIFA via Getty Images

Volledig scherm Louis van Gaal op Schiphol voor het vertrek van het Nederlands elftal naar Qatar. © ANP

Volledig scherm © ANP

