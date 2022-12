Wim Jonk zat eerste rang bij wereldgoal Bergkamp tegen Argentinië: ‘Toen wisten we dat het voorbij was’

wk voetbal Oranjege­voel ver te zoeken in Doha: ‘Dit toernooi is kapotge­maakt door de media’

Ook voor het kleine contingent Oranjefans in Doha is dit een WK als nooit tevoren. Waar ze voorheen altijd leunden op het collectief, zijn ze nu vooral op zichzelf aangewezen. ,,Morgen zijn we in het stadion weer veruit in de minderheid.”

