Wéér blessureleed bij Frankrijk: ook Christopher Nkunku niet meer inzetbaar op WK voetbal

Oud-KNVB-voorzitter Michael van Praag hoopt dat koning WK in Qatar bezoekt: ‘Ga nu maar de dialoog aan’

Michael van Praag hoopt dat koning Willem-Alexander het WK in Qatar bezoekt. ,,Want hij komt daar eerder in aanraking met de emir dan bijvoorbeeld Mark Rutte. Zo werkt dat in die landen’’, zegt de oud-voorzitter van de KNVB.

8 november