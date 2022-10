Voor Frenkie de Jong is het wachten op de definitieve machtsoverdracht

Het WK in Qatar begint over 26 dagen. Hoe staan onze internationals ervoor op weg naar een toernooiselectie van 26 man? Oranjevolger Maarten Wijffels maakt elke dinsdag de Staat van Oranje op. En licht één potentiële WK-ganger eruit. Vandaag: Frenkie de Jong.

De klok in Camp Nou stond zondagavond al op 92 minuten. Barcelona leidde met 4-0 tegen Athletic Bilbao. Toch besloot Frenkie de Jong nog eens gas te geven. Hij begon aan een dribbel en kwam in rap tempo dicht bij het doel. Daar bediende hij Ansu Fati. Die kon zo 5-0 maken, maar verzuimde dat.

Een assist was lekker geweest voor De Jong. De extra bevestiging van weer een goed optreden bij Barcelona. Maar belangrijker is toch dat hij zo’n late actie kon maken. A: Omdat trainer Xavi hem in de 92ste minuut nog op het veld liet staan. En B: omdat hij er kennelijk nog genoeg lucht voor had. Bilbao was alweer de derde wedstrijd in één week als basisspeler. Zo’n reeks maakte De Jong dit seizoen nog niet eerder.

Ook voor het Nederlands elftal is dat goed nieuws. Een sleutelspeler bij Oranje meldt zich tóch nog in een prettig ritme voor het WK. Pakweg een maand geleden leek dat onmogelijk. Toen begon hij steeds op de bank en galmde alle heisa van de zomermaanden na. Het contract van De Jong (25) werd destijds bewust gelekt in Spaanse media en daarop werd hij uitgescholden en belaagd door supporters bij het stadion.

De tweede wedstrijd in de reeks van drie als basisspeler was thuis tegen Villarreal. De Jong kreeg van het publiek een staande ovatie bij de 3-0 zege. Xavi sprak lovende woorden over hem. Tegen Villarreal stuwde hij Barcelona op de plek van Sergio Busquets, die reserve was. Zondag tegen Bilbao speelden ze beiden.

Het blijft wachten op het moment van de definitieve machtsoverdracht. De 34-jarige Busquets die de sleutels van het middenveld doorgeeft aan de bijna tien jaar jongere Nederlander. De Jong die dan centraal voor de defensie dé scharnierspeler wordt, ofwel ‘pivot’ in het Spaans.

Tegen Real Madrid gebeurde dat laatst al even in de laatste 20 minuten, tegen Villarreal in de eerste 70. Maar Xavi offert zijn voetbalvriend Busquets nog niet definitief op. Hij zwaait hem pas uit als Busquets zélf kiest voor een vertrek, naar verwachting komende zomer.

Bekijk hier de samenvatting van FC Barcelona - Athletic Bilbao:

Het moet voor De Jong wel eens moeilijk zijn om te zien hoe het nu gaat. Busquets kreeg tegen Bilbao geel. Dat gebeurt intussen bijna wekelijks. In twaalf optredens dit seizoen in de competitie en de Champions League scoorde Busquets al acht kaarten, waaronder één rode (twee keer geel). Het zegt dat de sleet nu toch écht intreedt.

Maar Xavi rekt het afscheid dus nog even. Wel lijkt hij een modus te hebben gevonden om De Jong en Busquets samen op te stellen, met ook Gavi en Pedri erbij, zoals tegen Bilbao. Misschien ook wel morgenavond in de CL tegen Bayern München. Hoewel: dat duel (aftrap 21.00 uur) gaat waarschijnlijk nergens meer over. Als Inter thuis wint van Viktoria Plzen (aftrap 18.45 uur), gaan zij samen met Bayern naar de tweede ronde. Barcelona rest dan slechts een vervolg in de Europa League.

Opvallende zaken Louis van Gaal en 30 collega-bondscoaches krijgen nauwelijks tijd om het WK voor te bereiden. Ondertussen heeft één coach tijd in overvloed. WK-organisator Qatar oefende zondag tegen Guatemala en won 2-0. De Qatari zijn al maanden bij elkaar in buitenlandse trainingskampen. De eigen competitie loopt gewoon door, maar clubs hebben hun internationals moeten afstaan. Al Sadd, de kampioen van vorig seizoen, staat daardoor nu pas negende. Marten de Roon verliet zondag geblesseerd het veld bij Atalanta. De middenvelder voelde iets in zijn hamstrings. Een maand voor het WK kan elke blessure toernooideelname nu in gevaar brengen. ,,Laten we hopen dat Marten op tijd van het veld ging’’, zei trainer Gian Piero Gasperini na de 0-2 nederlaag tegen Lazio. Jeremie Frimpong kende juist een goed weekeinde. Hij maakte bij Bayer Leverkusen alweer zijn vijfde doelpunt van het seizoen. De verdediger, als kandidaat-wingback in de 39-koppige voorselectie van Oranje, staat in de Bundesliga op 24 geslaagde dribbels. Dat is het hoogste aantal voor een verdediger in de top-5 competities van Europa. Brian Brobbey was opnieuw belangrijk voor Ajax in uitduels. Tegen RKC scoorde hij voor de 11de keer op vreemde bodem in 2022. Het meest van alle eredivisiespelers in dit kalenderjaar. Over de grens Volledig scherm Zeker 18 kandidaat-WK-gangers spelen in het buitenland. Hoeveel minuten maakten ze in de laatste vier duels? © DPG Media