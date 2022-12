Topfavoriet Brazilië gooit helft lang ongeremd de heupen los tegen Zuid-Korea

Met de teruggekeerde Neymar in de ploeg wervelde Brazilië een helft lang tegen Zuid-Korea, de ene actie nog fraaier dan de andere. Niet alleen onderstreepte het daarmee zijn status als topfavoriet, het bracht óók een eerbetoon aan de zieke volksheld Pelé: 4-1. AD Sportwereld was getuige.

Oranje-scout Marcel Bout maakt maandagavond professioneel zijn aantekeningen, toekijkend op de tribune in Doha. Mocht het Nederlands elftal vrijdag van Argentinië winnen, dan treft het waarschijnlijk Brazilië in de halve finale: de analyse kan maar beter zo grondig en compleet mogelijk zijn.

Maar als objectief toeschouwer zou je soms haast spontaan opstaan voor een applausje. Brazilië-Zuid-Korea is voor rust zo’n heerlijk schouwspel, dat je je bij vlagen in een circustheater waant. Binnen amper veertig minuten speelt de favoriet zich machtig naar een 4-0 ruststand. Je zou er een eerbetoon aan Pelé in kunnen zien: de Braziliaanse legende wiens gezondheid almaar zwakker wordt.

Spannend is het geen moment in het 974-stadion, daarvoor is het kwaliteitsverschil veel te groot. Waar Brazilië in zijn groepswedstrijden nog tamelijk zakelijk voor de dag kwam, gooit het in de achtste finale meteen ongeremd de heupen los. Met de teruggekeerde sterspeler Neymar als de vierde, valse spits, in de rug gedekt door de controleurs Casemiro en Lucas Paqueta.

De wedstrijd is amper begonnen, of het gala begint in vol ornaat, voorbijtrekkend als voetbal op de grens van kunst, show en provocatie. Achteloos tikt Vinicius Junior nog maar eens een balletje over het hoofd van een spartelende Koreaan. Het regent schaartjes, versnellingen, hakjes en overstapjes.

Ergens rond de middencirkel gooit Neymar er een lekkere shuffle uit, waarbij hij niet alleen twee tegenstanders achter zich laat, maar ook de verdwaalde scheidsrechter. Het gelach en gekir rolt steeds van de tribunes in Doha, waar zelfs de snel verveelde Qatari keurig op hun ereplekken blijven zitten.

Een helft lang zijn ze getuige van misschien wel het spectaculairste staaltje van overmacht tot nu toe op dit WK, zowel qua score als qua veldspel. Je zou haast medelijden krijgen met de Zuid-Koreanen, één van de verrassendste ploegen bij de laatste zestien van de wereld. Zelfs met een gezichtsmasker op ziet sterspeler Son Heung-Min er beteuterd, hulpeloos uit.

Het elftal staat in de openingsfase meteen zo stijf van de spanning, dat het duel binnen tien minuten al is beslist. Soepel combineert Brazilië zich naar de snelle openingsgoal, afgerond door Vinicius Junior. Een paar minuten later: strafschop, als Richarlison zich gretig laat vallen na lomp gehannes in de Koreaanse verdediging. Vrolijk roept het publiek om Neymar - die naar de bal loopt en haast achteloos scoort: 2-0.

En dan moet de mooiste goal van de avond nog vallen. In een combinatie die zo snel gaat dat je meteen snakt naar de herhaling, wordt Richarlison weergaloos vrijgespeeld voor het Koreaanse doel. Nonchalant legt de spits de bal achter de arme keeper Kim Seung Gyu in het hoekje.

Niet alleen het plezier spat in die fase van het spel bij Brazilië, ook de teamgeest doet dat. Na iedere goals staan de basisspelers in een vrolijk kringetje te hupsen, terwijl de reserves bij de dug-out eenzelfde soort dansje maken. En na 36 minuten staan ze er alwéér, nu als Lucas Paqueta een heerlijk vallend voorzetje van Vinicius Junior binnen schiet: 4-0.

Na rust doet Brazilië het opzichtig wat rustiger aan, terwijl de Koreanen compact proberen de vernedering te beperken. Het is vooral aan keeper Kim Seung Gyu te danken dat de score beschaafd uitvalt, want met name rechtsbuiten Raphina slalomt zich van de ene kans naar de andere.

Of er ook nog wat valt aan te merken op het Braziliaanse spel, met het oog op een mogelijke ontmoeting met Oranje? In de tweede helft zeker wel, wanneer de nonchalance steeds meer toeslaat en invaller Seung-Ho Paik zowaar 4-1 maakt. Het biedt wellicht een vleugje perspectief, straks, maar nog niet veel meer dan dat.

